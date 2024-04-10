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Междворовой проезд ремонтируют на улице Народной в Пскове

Стартовали ремонтные работы на междворовом проезде возле домов №№19, 21, 21а на улице Народной в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

Подрядчик занимается разборкой изношенного покрытия. Срок исполнения по контракту - до 1 июня.

«Это один из трех проездов, контракты на которые были заключены еще в прошлом году. Сейчас в ремонте проезд вдоль домов 69, 69а и 69б по улице Коммунальной вместе с автостоянкой у ТК "Гулливер". На очереди проезд у домов 43 и 47 по улице Труда», - добавил Борис Елкин.