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5 километров трассы Изборск – Палкино – Остров отремонтируют в Палкинском районе

5 километров трассы Изборск – Палкино – Остров отремонтируют в Палкинском районе по дорожному нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, продолжается поэтапный ремонт региональный трассы Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе.

В этом году специалисты обновят участок, расположенный между населенными пунктами Сопки и Боловино, общей протяженностью 5 км (км 35+000 – км 40+000).

Сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Предварительно были выполнены работы по восстановлению существующей укрепленной части обочин и виражей, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, отремонтированы и заменены водопропускные трубы.

Впереди – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений, примыканий и съездов, укрепление обочин и откосов. Также в порядок будут приведены остановочные и посадочные площадки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка, а вблизи пешеходных переходов выполнено устройство шумовых полос.

Обновлением трассы занимается «АДП» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – 97 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Срок завершения работ – август 2024 года.

Отметим, трасса обеспечивает транспортное сообщение между Печорским муниципальным округом, Палкинским и Островским районами. Кроме того, объект имеет важную социальную составляющую: обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является одним из подъездов к ФАПу, расположенному в деревне Шабаны Палкинского района.

