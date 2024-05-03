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Движение транспорта ограничат на пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове

Временное прекращение движения автотранспорта вводится на пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове с 10:00 17 мая до 24:00 31 мая в связи с проведением работ по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации города Пскова

В качестве объездов определены: улица Вокзальная, улица Яна Фабрициуса, Октябрьский проспект.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме. Ознакомиться с ней можно на карточке.