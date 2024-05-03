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В Пскове изменится схема движения на регулируемом перекрестке улицы Льва Толстого

В Пскове изменится организация движения на регулируемом перекрестке улицы Льва Толстого в районе поворота на улицу Речную. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Фото: Яндекс-карты

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову предложил меры безопасности в связи с наездом на пешехода. Из медицинского учреждения в полицию поступила информация о травмировании человека. 23 апреля в 17.50 у дома 51 по улице Льва Толстого (возле улицы Речная) неустановленный водитель допустил наезд на пешехода при переходе проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Машина с места ДТП скрылась, после была установлена.

В связи с данным происшествием ГИБДД просит установить бело-лунные секции светофора и устранить износ пешеходной разметки («зебры»). Кроме того, на заседании представитель псковской Госавтоинспекции напомнил о прошлогодних предложениях по ликвидации очага аварийности - предлагается обозначить две полосы движения на улице Льва Толстого при движении со стороны Любятово.

Комиссия поддержала предложения ГИБДД, их учтут при нанесении разметки.

Как уточнили в отделе Госавтоинспекции Пскова, изменится и режим работы светофора. Вместо двух фаз работы светофора будет три. Добавится фаза, при которой разрешено движение только по улице Толстого из Любятово в прямом направлении и налево. В это время встречное направление на улице Толстого (от Вокзальной в сторону Любятово будет стоять. Аналогичная схема движения применяется на перекрестках Рижского проспекта и улицы Горького, Инженерной и Алтаева.

Ранее на этом перекрестке произошло 3 ДТП связанных с выполнением поворота налево.