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Ремонт улицы Ипподромной стартовал в Пскове

Ремонт улицы Ипподромной стартовал в Пскове. Как сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале, дорожники проводят работы на тротуаре, а с 13 мая приступят к проезжей части.

Для этого участок дороги от улицы Леона Поземского до дома № 133 становится односторонним. Направление движения - в сторону улицы Леона Поземского. Попеременно будут закрывать по одной полосе движения. Начнут с нечётной стороны. В связи с этим выезды с прилегающих улиц будут закрыты. На чётной стороне - только в сторону улицы Леона Поземского.

Автобус № 25 при движении из центра будет идти по улице Труда, а в центр - по обычному маршруту.

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршруты!» - отметил глава города.