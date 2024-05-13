Фотофакт: Разметку на турбоперекрестке обновляют в Пскове

Дорожную разметку обновляют на турбоперекрестке на площади Победы в Пскове сегодня, 13 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Напомним, в Пскове в 2023 году появилось два турбокольцевых перекрестка - на площадях Победы и Героев-Десантников.
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Ранее сообщалось, что нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети Пскова в этом году начнут с турбоперекрестков.
В прошлые годы разметку начинали наносить с пешеходных переходов.