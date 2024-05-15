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В Пскове проведут ремонт улицы Пожиговской и дороги в Панино

В Пскове проведут ремонт улицы Пожиговской (участок от Литейной до посёлка Панино и участок от улицы Евлентьева), покрытие проезжей части поселка Панино. Об этом сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена - 74 млн 63 тысячи 932,55 рубля.

Выполнение работ разбито на три этапа: с даты подписания контракта по 31 июля 2024 года, с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года, с 1 июня 2025 года по 31 марта 2026 года.

Техническим заданием, среди прочего, предусмотрены расчистка территории от деревьев и кустарника, устройство георешётки, укрепление обочин из ПГЩС С-11 с добавлением щебня, разборка покрытий и оснований из бетонных плит (на съездах), очистка водоотводных канав. В Панино планируется укладка металлической гофрированной трубы.