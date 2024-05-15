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Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Въезды во дворы между домами №№18 и 24 и №№24 и 28 на улице Шестака в Пскове, а также участок тротуара в районе вышеуказанных домов перекроют с 20 мая по 1 октября в связи с ремонтом сетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Указанные участки перекроют с 10:00 20 мая до 23:00 1 октября в связи с реконструкцией инженерных сетей теплоснабжения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.