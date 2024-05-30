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Более 7 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтируют в 2024 году

Порядка 7,3 км автомобильной дороги Остров – Новоржев обновят в Псковской области в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, дорога является важной транспортной артерией для жителей Островского и Новоржевского районов, а также обеспечивает между ними сообщение грузового и пассажирского транспорта

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Активные работы уже ведутся на участке протяженностью 4 км (с 52 по 56 км) в Новоржевском районе. Специалисты Псковавтодора отремонтировали водопропускные трубы, фрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие и приступили к устройству выравнивающего слоя асфальта вначале участка.

Также будут отремонтированы съезды и мост через реку Милья на 53-м км дороги, укреплены обочины, приведены в порядок автобусные остановки в двух населенных пунктах – Фатьяново и Басино, нанесена дорожная разметка. На эти цели выделено порядка 102 млн рублей из регионального бюджета. Срок окончания работ – ноябрь 2024 года.

К ремонту на втором участке протяженностью 3,3 км (с 13,7 по 17 км), расположенном в Островском районе, подрядная организация ООО «Дорстройсервис» планирует приступить уже в конце июня.

До сентября этого года подрядчик выполнит целый комплекс работ: ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, пересечений, примыканий и съездов. Также в порядок приведут остановочные и посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут дорожную разметку. Стоимость контракта – порядка 84 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.