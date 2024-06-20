АвтоМир / Дороги

Движение по участку улицы Красноармейской в Пскове закроют до конца июня

Движение по улице Красноармейской в Пскове на участке от дома №15 до дома №17 закроют в период с 24 июня по 30 июня. Это следует из постановления главы города Бориса Елкина, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов региона.

Движение транспорта запретят из-за реконструкции инженерных сетей теплоснабжения.

Также временное прекращение движение автотранспорта введут по улице Лагерной в районе пересечения с улицей Петровской, по улице Петровской на участке от улицы Лагерной до здания 55/1 по улице Максима Горького в период с 1 по 7 июля.

В качестве объездов определены улицы Максима Горького, Конная и Госпитальная.