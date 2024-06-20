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Более миллиарда рублей из федерального бюджета выделили на ремонт трассы в Псковской области

Активные дорожные работы еще на двух участках трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Псковской области ведутся по нацпроекту дорожному. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по дорожному хозяйству Псковской области

По дорожному нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, продолжается ремонт региональной трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском районе.

Объект социально-значимый. Через Невель и Усвяты автомобильная дорога связывает два региона – Смоленскую и Псковскую области. Это один из самых крупных объектов по протяженности в этом дорожно-строительном сезоне. В этом году специалисты обновят четыре участка трассы общей протяженностью 39,1 км.

Специалисты подрядной организации приступили к активному ремонту на двух участках автомобильной дороги. Сейчас ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке км 178+640 – км 189+340, параллельно ведется фрезерование изношенного дорожного полотна на участке км 147+363 – км 158+620 км.

Также выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок.

Еще на двух участках км 137+113 - км 147+363 и км 158+620 - км 165+473 в дорожники завершили устройство асфальтобетонного покрытия, ведется укрепление обочин.

В ходе ремонта специалисты также ремонтируют водопропускные трубы и существующий водоотвод, обновляют асфальтобетонное покрытие на проезжей части трассы, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепляют обочины. Для безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках термопластиком и краской будет нанесена дорожная разметка, установлено металлическое барьерное ограждение.

На ремонт трассы по двум контрактам выделено более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Обновлением автомобильной дороги занимается АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Срок завершения работ на всех участках – октябрь текущего года.