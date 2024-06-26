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Подъезды к населенным пунктам в Новоржевском и Островском районах ремонтируют по нацпроекту

Подъезды к нескольким населенным пунктам в Новоржевском и Островском районах ремонтируют по дорожному нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт автомобильной дороги Остров-Новоржев. Дорожники обновят два участка трассы протяженностью 7,3 км.

В Новоржевском районе ведутся активные работы на участке с 52-го по 56-й км. Отрезок обеспечивает подъезд сразу к нескольким населенным пунктам – деревня Фатьяново, деревня Басино, деревня Засухино и деревня Рахнихино.

Сейчас специалисты Псковавтодора завершают устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия Параллельно выполняется ремонт двух автобусных остановок и посадочных площадок. Впереди укрепление обочин и нанесение дорожной разметки. На эти цели выделено порядка 102 млн рублей из регионального бюджета. Срок окончания работ – ноябрь 2024 года.

В Островском районе подрядная организация ООО «Дорстройсервис» приступила к подготовительным работам на втором участке трассы с 13-ого по 17-й км, который также является подъездом к двум населенным пунктам – деревни Вишняки и Шипулинка.

До сентября этого года подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие на проезжей части, отремонтирует пересечения, примыкания и съезды, укрепит обочины и нанесет дорожную разметку. Стоимость контракта – порядка 84 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.