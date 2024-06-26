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АвтоМир / Дороги

Масштабный капремонт федеральной трассы Петербург — Псков продолжается Ленобласти

28.06.2024 18:45|ПсковКомментариев: 0

В Ленобласти продолжается масштабный капремонт федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков». В ближайшие выходные начнут укладывать асфальт на участке в Гатчинском и Лужском районах, а вместе с этим будут вводить реверсивное движение.

В пятницу, 28 июня, на участке трассы с 80-го по 97-й километр рабочие фрезеруют старый асфальт, обеспыливают и обрабатывают покрытие битумной эмульсией, а 29 июня там заработает асфальтоукладчик, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Водителям, которые поедут на выходные в сторону Луги, стоит быть готовыми к реверсам. Они протянутся от 200 метров до полутора километров, пишет «Фонтанка».

Движение будут регулировать светофоры, а их — сотрудники подрядной организации, которые оценят дорожную ситуацию на месте и при необходимости отрегулируют режимы светофоров. В пиковые часы будет особый режим: с середины дня пятницы поток в сторону Пскова будут пропускать 50 минут, а в Петербург — 20, в воскресенье — наоборот.

«Снять реверс на два-три дня возможности нет — где-то половину проезжей части занимает техника, где-то разобрана обочина — перепад высоты более метра, и один невнимательный обгон может привести к человеческим жертвам», — отмечают в дорожном управлении. Водителей просят соблюдать требования временных знаков и не пытаться проехать по закрытым участкам.

В районе 81-го километра дорожники на этой неделе погружают шпунт для замены слабых грунтов. Вместо торфа там уложат песок и щебень, чтобы дорога не проседала на болотистом участке. А на 90-м километре разобрали старую обочину и расширяют земляное полотно. Там построят разворотную петлю — одну из трех запроектированных на этом 17-километровом отрезке. По ним можно будет безопасно развернуться в оба направления, а встречные потоки на трассе разделят ограждением.

В деревнях Парушино, Кузнецово, Беково, Покровка и Большая Ящера, через которые проходит ремонтируемый участок, сейчас переустраивают линии электропередачи. Работы ведутся в полосе отвода и не требуют сужения проезжей части. В рамках ремонта в деревнях также построят пешеходные тротуары, выборочно заменят остекление в домах, смонтируют шумозащитные экраны и освещение. На пешеходных переходах установят светофоры с кнопками вызова, камеры видеонаблюдения и контроля скорости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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