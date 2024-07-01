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Искусственные дорожные неровности установят в Корытово

Искусственные дорожные неровности установят в микрорайоне Корытово города Пскова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 июля межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение местной жительницы, поступившее губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в социальной сети «ВКонтакте».

Улица Сосновая в районе перекрестка с Орлецкой набережной. Фото: Яндекс. Панорамы

Заявительница просила об установке искусственной неровности через улицу Сосновую в районе перекрестка улицы Сосновой и Орлецкой набережной.

Представитель Госавтоинспекции поддержала обращение – по ее словам, это большой район, где живет много молодых семей, родители передвигаются с колясками. А на участке дороги нет тротуара.

Решено установить «лежачих полицейских». Работы будут выполнены до конца года по мере финансирования.

Добавим, в августе 2023 года межведомственная рабочая группа посчитала нецелесообразным установку искусственных неровностей через улицу Сосновую в районе перекрестка улицы Сосновой и Орлецкой набережной. Тогда обращение рассматривалось с выездом на место.