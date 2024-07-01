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АвтоМир / Дороги

Завершен капремонт моста через реку Меленка в Стругокрасненском округе

04.07.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Завершен капремонт моста через реку Меленка в Стругокрасненском округе по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале. 

На эти цели было выделено почти 90 млн рублей. Мост находится на 16-м км автомобильной дороги Марьино – Заполье – Рошелево. Ранее он находился в предаварийном техническом состоянии.

В ходе капремонта подрядная организация заново возвела монолитную железобетонную рамную конструкцию моста. Сложность заключалась в большом количестве ручных работ, связанных с возведением каркаса опор и пролетного строения, устройства опалубки и бетонирования конструкций. В ходе работ было использовано более 150 кубометров бетонной смеси и более 20 тонн арматурной стали.

Также специалисты обновили мостовое полотно, установили новое ограждения, заменили элементы водоотвода.

Теперь мост соответствует всем нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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