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Асфальт провалился на проспекте в Великих Луках из-за изношенных сетей

Сообщения по поводу неровностей и провалов асфальтобетонного покрытия на участке проспекта Ленина приходят в администрацию города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства города.

«Проспект Ленина на сегодняшний день требует капитального ремонта. Проектно-сметная документация была готова еще в 2014 году. Однако ремонт не стартовал ввиду того, что отдельные активисты противостояли сносу зеленых насаждений. Данные великолучане требовали, чтобы после реконструкции проспекта на нем высадили больше деревьев, чем изначально планировалось. Это привело к корректировке проектно-сметной документации и к тому, что в нужный момент заявка не получила федеральное финансирование и проект по настоящее время так и не начат», - рассказали в управлении.

Данный вопрос ежемесячно отстаивается в Минтрансе в части выделения финансирования. Также этот проект поддержан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и Советом Федерации на Днях Псковской области, прошедших в мае 2024 года. Как только будут выделены средства, будет разыгран конкурс со сроком реализации на два года. В первую очередь планируют заменить коммуникации.

В частности, в рамках реализации данного проекта хотят заменить ливневую канализацию и инженерные сети водоснабжения протяженностью 1600 метров, сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 1280 метров.

По вопросу образовавшегося провала асфальтобетонного покрытия в управлении сообщили, что 9 июля было проведено комиссионное обследование провалов на проспекте Ленина на участке от кругового движения до улицы Зверева. По результатам выявлено, что провалы асфальтобетонного покрытия находятся в охранной зоне сети хозяйственно-бытовой канализации (непосредственно над коллектором) муниципального предприятия «Водоканал». Заключение комиссии таково: МП «Водоканал» нужно произвести восстановительные работы до 17 июля. До начала работ установить временные дорожные знаки и ограждения.

Производство работ начнётся завтра, 11 июля, ответственными службами.

«Хотелось бы отметить, что провал случился как раз из-за изношенности сетей. Ведь данные сети были построены еще в 1962 году», - добавили в управлении.