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Ограничение движения на проспекте Энтузиастов в Пскове введут до 15 августа

В связи с ремонтом с 15 июля по 15 августа с 8:00 до 20:00 в Пскове вводится ограничение движения автомобильного транспорта на проспекте Энтузиастов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

Движение на участке будет организованно по полосам.

«Приносим извинения за возможные неудобства, просим участников дорожного движения внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать маршрут следования», - сообщили в администрации.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».