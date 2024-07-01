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Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о безопасности на псковских дорогах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Гость студии - заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.

Какова статистика по ДТП в Псковской области за первое полугодие? Сколько людей пострадали на дорогах? Часто ли участниками аварий становились дети? Много ли на псковских дорогах нетрезвых водителей? Сколько в первом полугодии было ДТП с участием СИМ и велосипедистов? На эти и другие вопросы он ответит в беседе с ведущим Артемом Татаренко.

Трансляция завершена