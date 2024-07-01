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Капитальный ремонт моста через реку Череха в Псковском районе ведется с опережением сроков

Капитальный ремонт моста через реку Череха на 0+180 км дороги Быстроникольское – Черская в Псковском районе ведет с опережением графика производства работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На сегодняшний день мостовое сооружение готово на 90%. Объект реализуется с 2022 года по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

За это время полностью обновлена конструкция моста по индивидуальному проекту. Подрядчик также выполнил монтаж пролетного строения, устройство мостового полотна – выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, завершены работы по устройству регуляционных и очистных сооружений, лестничных сходов, а также демонтаж временного моста и дороги.

На этой неделе специалисты завершили устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на 400-метровых подходах к мостовому сооружению. Поэтому с 21 июля мост снова будет открыт для движения автотранспорта.

Срок окончания капремонта по контракту - ноябрь 2024 года, однако в планах завершить все работы досрочно, уже в конце июля.

На капремонт моста было выделено более 542 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».