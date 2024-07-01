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АвтоМир / Дороги

Заканчивается очередной этап ремонта платной дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель

23.07.2024 14:16|ПсковКомментариев: 0

Завершаются работы по восстановлению 36,6 километра автодороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Самая страшная платная дорога в истории всего. В этом году,  как и планировали, продолжаем ее ремонтировать. Планируем ее за три года сделать полностью. В этом году 36,6 километра будет делаться. Подрядчик приближается к завершению работ и уже высказывает желание выходить на объекты последующих периодов», - сказал председатель комитета.

Станислав Стармолотов отметил, что подрядчик смог поставить свой асфальтный завод, непосредственно это позволило ему увеличить объемы работ. 

Ранее Станислав Стармолотов рассказывал о причинах критического состояния платной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Он также уточнил, что протяженность дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель составляет 77 километров, из них порядка 56 километров – платный участок.

Теги: #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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