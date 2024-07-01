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Суд признал незаконным решение заказчика отказаться от работ по ремонту дороги в Псковском районе

Решение заказчика об отказе в одностороннем порядке от выполнения работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий реконструкции дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье признано незаконным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Известно, что ООО«ТрансПроектГрупп» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к управлению автомобильных дорог Псковской области о признании незаконным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий реконструкции дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье на участке км 29+000 – км 34+200 в Псковском районе.

Ответчик в обоснование своей позиции по спору указывал: «На момент принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта и вступления его в законную силу результаты работ по контракту не были представлены в установленные планом работ сроки, истцом на протяжении срока действия контракта игнорировались обязательства по предоставлению отчетов о проделанной работе, а также указания ответчика. Существенное отставание от плана выполнения работ (4 месяца) влекло угрозу срыва выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения до наступления неблагоприятных погодных условий».

Согласно мотивировочной части решения, суд пришел к выводу об отсутствии в материалах дела со стороны истца убедительных доказательств невозможности выполнения работ по контракту в указанные в плане выполнения работ сроки по независящим от истца причинам.

23 июля Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области от 15 апреля об отказе в признании решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным без изменения.