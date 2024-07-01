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Установку фонарей на улице Снятной в Пскове закончат к 20 августа

Установку фонарей на улице Снятной закончат 20 августа. Об этом сообщил заместитель главы областного центра Алексей Саенко корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Источник: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Согласно муниципальному контракту, 20 августа - крайний срок выполнения работ. Но поставка светильников, по информации подрядчика, ожидается на 8-9 августа, поскольку срок изготовления составляет 50 рабочих дней.

Контракт заключен в начале июня. Подрядчик обязался выполнить работы до 20 августа. Соответственно, ответственность за невыполнение работ в срок лежит на нем.

Планируется установить 35 светильников. Уже подготовлены четыре ранее существующих опоры, в ближайшее время будет установлено дополнительные 28 единиц. Две опоры будут иметь двойные светильники.

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Как заверил Алексей Саенко, трудностей в работе нет. Единственный момент, который может помешать подрядчику выполнить работы в срок - поставка оборудования. Погодные условия на ход работы не влияют.