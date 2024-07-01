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Дополнительное освещение установят над двумя пешеходными переходами в Пскове

Работы по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами на перекрестках улиц Шестака и Майора Доставалова, Спортивной и Гражданской в Пскове выполнят в этом году. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Совсем скоро на этих участках станет светлее!» - заметил Борис Елкин.

Помимо этого, на улице Снятной в Пскове продолжаются работы по устройству наружного освещения.

Подрядчик установил 28 опор и подготовил 4 существующих. Сейчас проходят работы по заземлению опор освещения, затем рабочие протянут воздушную линию. В начале августа планируется установка 35 светильников.