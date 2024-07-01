Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 в Ленобласти 1 августа

Ограничение скорости движения на участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Ленинградской области введут 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На 38-46 километрах дороги в связи с механической очисткой разделительной полосы введут ограничение скорости движения в оба направления по левой полосе с 9:00 до 17:00.
На 34-36 километрах трассы в связи с очисткой водоотводных лотков введут ограничение скорости движения в сторону Пскова по правой полосе с 9:00 до 17:00.