Ограничение скорости будет действовать на шести участках трассы Р-23 «Псков» 29 июля

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 54-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, будет проходить нанесение дорожной разметки;

На участке 112-140 километров введут ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, из-за ямочного ремонта БЦМ.

На участке 79-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, будет проходить механизированное скашивание травы.

На участке 132 километров введут ограничение скорости движения направление на Псков, правая полоса с 08:00 до 17:00, из-за ликвидации размывов.

На участке 135 километров введут ограничение скорости движения направление на СПб, правая полоса с 08:00 до 17:00, из-за ликвидации размывов.

На участке 38-40 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, будет проходить содержание локально очистных сооружений.