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АвтоМир / Дороги

Депутату Антону Минакову отказали в запрете парковки транспорта у гостиницы «Колос» в Пскове

06.08.2024 13:08|ПсковКомментариев: 0

В Пскове не будут запрещать парковку транспорта на улице Красных Партизан у гостиницы «Колос». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 6 августа на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Рабочая группа рассмотрела обращение депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова (ЛДПР) по вопросу установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на улице Красных Партизан у дома №7 (гостиница «Колос») за счет денежных средств ООО «Рынок "Центральный"». Парламентарий в свою очередь ссылался на обращение директора ООО Алексея Иванова.

При обсуждении члены рабочей группы обратили внимание на ранее рассмотренное предложение ГППО «Псковпассажиравтотранс» о выделении мест стоянки для туристических автобусов, в том числе у гостиницы «Колос». Запрещающие парковку дорожные знаки будут распространяться в том числе и на туристические автобусы. Рабочая группа решила отказать в установке запрещающих дорожных знаков.

Теги: #парковка
Источник: Псковская Лента Новостей
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