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Очередной потоп случился в Пскове после сильного дождя

Очередной потоп случился в Пскове после сильного дождя днем 6 августа. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: группа «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

В соцсетях жители города делятся фото и видео о затоплении главных улиц города. Псковичи возмущаются, что «ливневка» на улицах не справляется с поступающим объемом воды.

Вода не уходила с дороги перед заездом на Троицкий мост. Также затопило территории у домов на улицах Бастионной и Гагарина.

Фото: Юлия Горшанова / «Жесть по-псковски»

Комментаторы сообщают, что затопило улицы Яна Фабрициуса, Балтийскую, Октябрьский проспект.

Помимо этого, потоп произошел напротив дома №19 на улице Звездной. Затоплен пешеходный переход, люди вынуждены искать пути обхода.