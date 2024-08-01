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Около 40 км дороги защитят слоями износа в Псковской области

Государственный контракт на устройство защитных слоёв заключило управление федеральных автомобильных дорог Северо-Запада. Работы пройдут на автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, на участке с 350-го по 388-й километр в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: ФКУ Управление федеральных дорог «Северо-Запад»

Подрядная организация планирует приступить к работам 12 августа, перед началом нанесения специально смеси устранят имеющиеся на участке ямы и выбоины. На данном отрезке дороги будет применяться технология «Сларри-Сил», которая хорошо известна и давно применяется в России. Суть ее в том, что литая смесь из особых компонентов равномерно наносится на существующую асфальтовую поверхность распределителем. При этом заполняется неглубокая колея, исправляются продольные неровности, а также герметизируются мелкие трещины. Благодаря такому способу продлевается срок службы автомобильной дороги и улучшаются сцепные качества покрытия.

Ремонт продлится до 15 сентября, но дата окончания может измениться из-за погодных условий. На это время движение на участке будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, а скорость будет ограничена до 40 км/ч.

Управления федеральных дорог «Северо-Запад» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, не выезжать на закрытые участки и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Напомним, что ремонт будет проводится на автомобильной дороге Р-23 с 350-го по 388-й километр. С участком ремонта можно ознакомиться по ссылке.