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Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году

В Пскове изучат возможность организации кругового движения на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение обсудила комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Пскова 22 августа.

В июне депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев направил на рассмотрение обращение жителя улицы Розы Люксембург об изменении схемы движения на перекрестке двух улиц. По мнению автора, организация кругового движения поможет уменьшить количество аварийных ситуаций, водителям станет быстрее преодолевать участок, а пешеходам безопаснее.

В июле предложение рассмотрела рабочая группа по обеспечению безопасности дорожного движения. Возражений не возникло, но было решено обсудить предложение в составе комиссии.

Имеются разные варианты организации кругового движения, один из них подготовлен активистами движения «Убитые дороги», он отличается меньшим радиусом круга. Для реализации проекта потребуется перемещение нестационарного торгового объекта (ларька), опоры освещения, и, возможно, других коммуникаций.

К следующему заседанию комиссии поручено более детально проработать варианты устройства кругового перекрестка и представить готовый вариант. Необходимо четко определить размеры кольца, спланировать организацию пешеходных потоков на перекрестке. К этой работе привлекут специалистов «Псковпассажиравтотранс».

Визуализация: группа Псковский урбанист «ВКонтакте»

По итогам обсуждения глава Пскова Борис Елкин сообщил, что, если дойдет до реального варианта переустройства, работы можно будет выполнить весной 2025 года.

Добавим, в Пскове наработан опыт переустройства обычных перекрестков в перекрестки с круговым движением. За последние годы круговое движение появилось на пересечениях улиц Инженерной и Индустриальной, Леона Поземского и Труда, Кузнецкой и Карла Маркса, Шестака и Майора Достовалова. Ранее сообщалось о планах обустройства кругового движения на перекрестке Юбилейной и Яна Райниса.