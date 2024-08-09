В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 22 августа на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина
Представители Госавтоинспекции Пскова сообщили о результатах проверки к новому учебному году готовности улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. У ряда школ отсутствует разметка «зебра». На улицах Западной, Звёздной, Ольгинской набережной отсутствуют искусственные дорожные неровности, имеются дефекты дорожных знаков.
Исполняющий обязанности директора МКУ «Специализированный заказчик» Валерий Лымарев сообщил, что у подрядчика сломались две разметочные машины, а с другой техникой, по словам представителей организации, их подвели белорусские коллеги.
Глава Пскова Борис Елкин назвал поведение подрядчика некрасивым, поскольку технику можно взять в аренду «у кого угодно». Он поручил провести на следующей неделе отдельное совещание с конкретными замечаниями по разметке. На встречу приглашены представители Госавтоинспекции Пскова. Если требования заказчика не выполнят, будут проведены поиски нового подрядчика.
Добавим, контракт на нанесение разметки стоимостью 50 млн рублей заключен 22 апреля с ООО «Рентстрой» (ИНН 7743900540). Ранее сообщалось о выставлении претензий подрядчику за затягивание сроков.