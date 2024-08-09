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В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку

В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 22 августа на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Представители Госавтоинспекции Пскова сообщили о результатах проверки к новому учебному году готовности улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. У ряда школ отсутствует разметка «зебра». На улицах Западной, Звёздной, Ольгинской набережной отсутствуют искусственные дорожные неровности, имеются дефекты дорожных знаков.

Исполняющий обязанности директора МКУ «Специализированный заказчик» Валерий Лымарев сообщил, что у подрядчика сломались две разметочные машины, а с другой техникой, по словам представителей организации, их подвели белорусские коллеги.

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Глава Пскова Борис Елкин назвал поведение подрядчика некрасивым, поскольку технику можно взять в аренду «у кого угодно». Он поручил провести на следующей неделе отдельное совещание с конкретными замечаниями по разметке. На встречу приглашены представители Госавтоинспекции Пскова. Если требования заказчика не выполнят, будут проведены поиски нового подрядчика.

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Добавим, контракт на нанесение разметки стоимостью 50 млн рублей заключен 22 апреля с ООО «Рентстрой» (ИНН 7743900540). Ранее сообщалось о выставлении претензий подрядчику за затягивание сроков.