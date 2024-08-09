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АвтоМир / Дороги

В Пскове упразднен пешеходный переход на улице Рокоссовского

23.08.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

В Пскове упразднен нерегулируемый пешеходный переход на улице Рокоссовского у дома 22-А. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 22 августа на заседании комиссии по безопасности дорожного движения во время доклада об исполнении ранее принятых решений.

Дорожные знаки «Пешеходный переход» демонтированы. К 31 августа будет установлено ограждение на подходах к переходу. На проезжей части осталась разметка перехода, ее нужно демаркировать.

Напомним, в марте на переходе был сбит велосипедиста, впоследствии он скончался в больнице. На 6-полосной дороге согласно нормативам, должен быть либо подземный пешеходный переход, либо светофор. При этом светофор расположен менее, чем в 50 метрах от этого участка – на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной.

В связи с ранее принятым решением об упразднении перехода и с предстоящим началом нового учебного года отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову обратился к родителям провести беседы с детьми о необходимости пользоваться только регулируемым пешеходным переходом на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Теги: #дороги #пешеходный переход
Источник: Псковская Лента Новостей
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