АвтоМир / Дороги

Движение на участке улицы Некрасова в Пскове перекроют 29 августа в связи с празднованием 80-летия УФСБ

В связи с проведением в Пскове торжественного мероприятия, посвященного 80-летнему юбилею со дня образования УФСБ России по Псковской области, 29 августа с 14:00 до 19:00 вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

В качестве объездов определены Октябрьский проспект, улицы Свердлова, Гоголя и Советская.

Кроме того запрещается остановка и стоянка транспортных средств по улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка по четной и нечетной сторонам с 22:00 28 августа по 19:00 29 августа.

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок», - добавили в администрации.