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На центральном мосту в Великих Луках ввели реверсивное движение

На центральном мосту через реку Ловать в Великих Луках ввели реверсивное движение в связи с дорожными работами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

«Согласно муниципальному контракту, начаты работы по замене асфальтобетонного покрытия на центральном мосту через реку Ловать. В настоящее время подрядчик производит фрезерование. В связи с этим организовано реверсивное движение», - рассказали в администрации,

В ближайшее время, до конца дня, работы будут завершены.

«Выбирайте пути объезда и планируйте свой маршрут заранее. Приносим извинения за предоставленные неудобства», - добавили в администрации.