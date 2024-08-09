←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Дороги 09.08.2024 15:531 Восстановить мост через ручей Колокольничий в Пскове планируют до конца лета 05.09.2024 10:220 Центральную улицу в Бежаницах отремонтируют в рамках нацпроекта 04.09.2024 19:180 На участках трассы Р-23 будут введены ограничения скорости 5 сентября 04.09.2024 16:040 Одностороннее движение организуют на Красноармейской набережной в Пскове после реконструкции улицы 02.09.2024 18:110 РЖД оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов в Псковской области 02.09.2024 14:063 В псковском микрорайоне Шабаны до 1 ноября частично перекроют улицу Полковую
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Центральную улицу в Бежаницах отремонтируют в рамках нацпроекта

05.09.2024 10:22|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым и председателем Собрания депутатов района Сергеем Цветковым в среду, 4 сентября. На встрече обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«С 2020 года привлечено 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры муниципалитета. Это результат командной работы и ответственного подхода», — заметил губернатор и добавил, что Сергей Михеев по итогам общерегионального рейтинга эффективности глав муниципальных образований занял третье место.

Глава муниципалитета свой доклад начал со сферы культуры. «Проведен серьезный комплекс работ в Бежаницком историко-культурном центре Философовых, приобретено музейное оборудование более чем на 5 млн рублей. Перевели здание с дровяного на газовое отопление, построили газовую котельную, провели сети, также заменили систему водоснабжения», — доложил Сергей Михеев и попросил оказать поддержку в подготовке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта. Кроме того, председатель Собрания депутатов района Сергей Цветков сообщил, что уже подготовлена документация, прошедшая госэкспертизу, для капитального ремонта Чихачевского сельского центра культуры.

Большая работа проведена в системе образования: открылись центры цифровой образовательной среды в пяти школах, отремонтированы спортивные залы еще в четырех учреждениях, завершены работы по замене окон в одном из зданий Бежаницкой средней школы.

Сергей Михеев также проинформировал о ремонтных работах в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В эксплуатацию введен шестикилометровый участок дороги Пушкинские Горы — Локня, ведущий к Бежаницам. 

Еще один значимый для жителей муниципалитета участок автодороги Бежаницы - Сущево - Цевло также отремонтируют по нацпроекту. «Заключен контракт с подрядчиком, проект трехлетний. В этот участок вошла и одна из центральных улиц поселка — Смольная. По окончанию проекта у нас появится современная улица с новым асфальтовым покрытием, тротуарами, уличным освещением», — сказал глава района.

В этом году подрядчик планирует заменить трубопереезды на данном участке дороги.

Также губернатор с главой района обсудили темпы догазификации в Бежаницах, Красном Луче и Махново, модернизацию инфраструктуры ЖКХ и благоустройство общественных территорий и памятников.

Теги: #губернатор #рабочая встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 265 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
05.09.2024, 11:480 Ретро-сезон закроют в Пскове на выходных 05.09.2024, 11:180 Пострадавший в Пскове мотоциклист в этом году дважды врезался в разворачивающиеся автомобили 05.09.2024, 11:110 Два ВАЗа горели в Псковской области из-за небезопасных сварочных работ 05.09.2024, 10:290 Два легковых автомобиля столкнулись на улице Гражданской в Пскове
05.09.2024, 10:220 Центральную улицу в Бежаницах отремонтируют в рамках нацпроекта 05.09.2024, 07:200 32 новых автобуса закупят для Пскова до конца года 04.09.2024, 21:470 Момент столкновения микроавтобуса с мотоциклом в Пскове на Октябрьском проспекте попал на видео 04.09.2024, 19:180 На участках трассы Р-23 будут введены ограничения скорости 5 сентября
04.09.2024, 17:310 Подростка на велосипеде сбил автомобиль в Стругах Красных 04.09.2024, 17:171 Новые правила оборудования автомобилей с мобильными комплексами фотовидеофиксации на псковских дорогах внедрят до 31 октября 04.09.2024, 17:063 Фотофакт: Псковичам напоминают о ликвидации пешеходного перехода на Завеличье 04.09.2024, 17:010 Депутаты «Единой России» помогли обустроить парковку около школы №13 в Великих Луках
04.09.2024, 16:550 Мужчина погиб в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Псковском районе 04.09.2024, 16:040 Одностороннее движение организуют на Красноармейской набережной в Пскове после реконструкции улицы 04.09.2024, 14:500 Выставка и заезд ретро-автомобилей состоятся в Пскове 7 сентября 04.09.2024, 14:290 В Пскове утвердили внешний вид автомобилей для фиксации нарушений ПДД
04.09.2024, 14:060 Появилось видео с места ДТП с пострадавшим мотоциклистом у Летнего сада в Пскове 04.09.2024, 10:310 Разворот в запрещенном месте стал причиной ДТП у Летнего сада в Пскове 04.09.2024, 10:092 Ford съехал с дороги и врезался в столб на улице Снятной в Пскове 04.09.2024, 10:000 Автомобиль Chevrolet Niva горел в себежской деревне Черная Грязь
04.09.2024, 09:230 Мотоцикл и микроавтобус столкнулись у Летнего сада в Пскове 03.09.2024, 22:570 Столкновение Renault и «десятки» у «Магеллана» в Пскове обошлось без пострадавших 03.09.2024, 18:090 Автомобиль, скутер и электровелосипед изъяли у псковичей за нетрезвое вождение 03.09.2024, 16:310 Водитель автомобиля Lexus признан виновником ДТП с участием курьера в Пскове
03.09.2024, 15:130 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшим младенцем в Плюсском районе 03.09.2024, 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 03.09.2024, 12:290 Оборудованную для нужд школы парковку в Великих Луках занимают жильцы соседних домов 03.09.2024, 08:000 В России предложили расширить доступ к станциям для ремонта по ОСАГО
02.09.2024, 19:570 ДТП с участием курьера произошло на Рижском проспекте в Пскове 02.09.2024, 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина 02.09.2024, 18:511 «Дневной дозор»: Актуален ли электротранспорт для Пскова? 02.09.2024, 18:140 В Пскове водитель Honda сбила женщину на пешеходном переходе
02.09.2024, 18:110 РЖД оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов в Псковской области 02.09.2024, 15:170 Пьяная мать с новорожденной дочерью попала в ДТП в Плюсском районе 02.09.2024, 14:063 В псковском микрорайоне Шабаны до 1 ноября частично перекроют улицу Полковую 02.09.2024, 13:260 Более 17 км трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтировали по нацпроекту
02.09.2024, 11:140 Пять подрядчиков не успели сделать дороги в Пскове в установленные сроки 02.09.2024, 10:230 Lada Priora сгорела в печорской деревне Лаптево-Совхозное 02.09.2024, 10:0910 Водитель попавшего в ДТП на площади Ленина в Пскове автобуса оказался трезв 02.09.2024, 09:390 Ко Дню Знаний подготовили Псков сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп»
01.09.2024, 16:440 Правила установки камер на дорогах изменились с 1 сентября 01.09.2024, 12:021 Штраф за высадку из общественного транспорта инвалидов ввели в России 31.08.2024, 21:520 В Пскове на два месяца ограничат движение транспорта по улице Полковой 31.08.2024, 20:464 Шесть причин появления «кольца» на перекрестке Народной и Люксембург
31.08.2024, 12:540 Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове 31.08.2024, 10:510 Вечером в Пскове запретят парковку на одной из улиц в центре 30.08.2024, 21:540 Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для транспорта 1 сентября 30.08.2024, 21:500 «Круг» на площади Героев-Десантников в Пскове временно закроют для транспорта 1 сентября
30.08.2024, 21:090 Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове, один из водителей попытался скрыться — очевидцы 30.08.2024, 21:003 Россияне потратили рекордную сумму на автомобили с пробегом в июле 30.08.2024, 18:550 Мост через реку Пскову ремонтируют вблизи деревни Черняковицы 30.08.2024, 18:090 Проезд через Чистый ручей в Великих Луках закроют с 2 сентября
30.08.2024, 17:470 Автофестиваль Pskov Racing Team пройдет на горе Соколиха 31 августа 30.08.2024, 17:410 Автомобили Ford и Nissan столкнулись на перекрестке улиц Юбилейная и Народная в Пскове 30.08.2024, 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 30.08.2024, 16:350 В Пыталово водитель ВАЗа выплатит 200 000 подростку, на которого упала сбитая опора ЛЭП 
30.08.2024, 16:270 Движение на перекрестке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове ограничат до 4 сентября 30.08.2024, 15:300 Женщину сбил автомобиль Renault в Великих Луках 30.08.2024, 12:410 Пьяный водитель устроил тройное ДТП на федеральной трассе под Псковом 30.08.2024, 12:370 Водитель Lada Largus на объездной дороге Пскова врезался в цистерну. ФОТО
30.08.2024, 11:430 Улицу Пожиговскую начали ремонтировать в Пскове 30.08.2024, 11:150 Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице Инженерной 30.08.2024, 09:530 В Куньинском районе сгорел трактор 30.08.2024, 09:000 Объем выданных автокредитов за семь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза
29.08.2024, 20:400 Скорость движения ограничат на трассе Р-23 вблизи Гатчины 30 августа 29.08.2024, 18:170 На центральном мосту в Великих Луках ввели реверсивное движение 29.08.2024, 16:440 Столкновение с автобусом произошло на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского в Пскове 29.08.2024, 16:230 Пассажирка ВАЗа погибла после наезда на дерево в Псковском районе
29.08.2024, 13:251 Худший железнодорожный переезд в Пскове: новый опрос стартовал в «ПЛН Автомир» 29.08.2024, 13:180 Мать и маленький ребенок пострадали в ДТП в Великолукском районе 29.08.2024, 11:310 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Ипподромной в Пскове 29.08.2024, 10:520 Склон Святогорского монастыря разрушается в Пушкинских Горах
29.08.2024, 10:440 Столкновение двух машин с наездом на бордюр произошло на улице Коммунальной в Пскове 28.08.2024, 20:401 Газель ушла в кювет вблизи псковской деревни Соловьи. ФОТО 28.08.2024, 14:510 Пострадавший в ДТП на улице Шоссейной находится в реанимации, может быть возбуждено уголовное дело 28.08.2024, 13:240 «Лежачих полицейских» устанавливают на улице Розы Люксембург в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.