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Центральную улицу в Бежаницах отремонтируют в рамках нацпроекта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым и председателем Собрания депутатов района Сергеем Цветковым в среду, 4 сентября. На встрече обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«С 2020 года привлечено 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры муниципалитета. Это результат командной работы и ответственного подхода», — заметил губернатор и добавил, что Сергей Михеев по итогам общерегионального рейтинга эффективности глав муниципальных образований занял третье место.

Глава муниципалитета свой доклад начал со сферы культуры. «Проведен серьезный комплекс работ в Бежаницком историко-культурном центре Философовых, приобретено музейное оборудование более чем на 5 млн рублей. Перевели здание с дровяного на газовое отопление, построили газовую котельную, провели сети, также заменили систему водоснабжения», — доложил Сергей Михеев и попросил оказать поддержку в подготовке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта. Кроме того, председатель Собрания депутатов района Сергей Цветков сообщил, что уже подготовлена документация, прошедшая госэкспертизу, для капитального ремонта Чихачевского сельского центра культуры.

Большая работа проведена в системе образования: открылись центры цифровой образовательной среды в пяти школах, отремонтированы спортивные залы еще в четырех учреждениях, завершены работы по замене окон в одном из зданий Бежаницкой средней школы.

Сергей Михеев также проинформировал о ремонтных работах в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В эксплуатацию введен шестикилометровый участок дороги Пушкинские Горы — Локня, ведущий к Бежаницам.

Еще один значимый для жителей муниципалитета участок автодороги Бежаницы - Сущево - Цевло также отремонтируют по нацпроекту. «Заключен контракт с подрядчиком, проект трехлетний. В этот участок вошла и одна из центральных улиц поселка — Смольная. По окончанию проекта у нас появится современная улица с новым асфальтовым покрытием, тротуарами, уличным освещением», — сказал глава района.

В этом году подрядчик планирует заменить трубопереезды на данном участке дороги.