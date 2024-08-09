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Работы на Красноармейской набережной в Пскове завершают в рамках капитального ремонта

В рамках капитального ремонта улиц в микрорайоне Шабаны завершаются основные работы на Красноармейской набережной. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В ближайшие дни подрядчик заасфальтирует отрезок, примыкающий к улице Юбилейной, и откроет движение. Дорога пока в нижнем слое асфальта, а новые тротуары в щебне. Работы здесь продолжатся чуть позже», – сказал Борис Елкин.

Следующим этапом капремонта станет улица Полковая. До 1 ноября будут закрыты два участка.

«Для того чтобы обеспечить объезд, подсыпали и прошли грейдером улицу Нововойсковую. Впереди еще большой объем работ, который должен завершиться в конце 2025 года. Но ключевой этап – строительство локальных очистных сооружений для приема ливневых вод микрорайона – уже позади», – добавил Борис Елкин.