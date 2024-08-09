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Асфальт обновляют на дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье

В рамках адресной программы специалисты Псковавтодора выполняют дорожные работы на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Псковском районе на участке с 29-ого по 34-й км автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье дорожники завершили ремонт водопропускной трубы, отфрезеровали изношенное дорожное полотно и обновляют асфальтобетонное покрытие.

В Печорском муниципальном округе продолжается ремонт 979 п. м. тротуара на автомобильной дороге Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок (с левой стороны). Специалисты завершили работы по устройству основания из щебня и приступили к устройству асфальтобетонного покрытия.