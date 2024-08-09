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Мост через реку Пскову в районе деревни Черняковицы 12 сентября будут закрывать для транспорта

Повторное временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскову на участке км 1+215 автомобильной дороги от федеральной трассы Р-23 до деревни Черняковицы Псковского района вводится 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Закрытие данного участка планируется короткими промежутками времени (не более одного часа) в течение дня. В это время подрядчик будет выполнять работы по демонтажу балок пролетного строения на втором пролете проезжей части.

Протяженность объекта - 53 погонных метра. Обновление искусственного сооружения ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В ходе ремонта сооружения специалисты отремонтируют опоры, выполнят подъем железобетонных балок и замену опорных частей. Также будет полностью обновлено мостовое полотно, проведены работы по укреплению конусов моста и устройству лестничных сходов, заменено барьерное и перильное ограждения.

На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 100 млн рублей. Срок завершения работ - июнь 2025 года.