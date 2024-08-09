АвтоМир / Дороги

Велодорожки на улице Яна Фабрициуса еще не готовы — администрация Пскова

Велодорожки на улице Яна Фабрициуса в Пскове еще не готовы, прокомментировали Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: Иван Прокофьев / «Жесть по-псковски»

«Работы еще не завершены. На сегодня нанесены только продольные линии (механическим способом). Затем ручным способом будут нанесены вспомогательные элементы разметки (стрелки, велосипеды, пунктир), тогда картина будет полной», - пояснили в администрации.

Дорожка перемещается с правой на левую сторону тротуара из-за магазинов и банка на первых этажах жилых зданий, а в районе автобусной остановки - на правую сторону из-за самой остановки. Чтобы не пересекаться с потоком пешеходов.