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Комплексный ремонт улицы Генерала Маргелова планируют провести в Пскове

Ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове запланирован на 2025 год. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал глава города Пскова Борис Елкин.

«Она давно требует ремонта от границы города, от переезда - и до пересечения с улицей Юбилейной. Этот участок достаточно интенсивный, используется как жителями города Пскова, так и жителями ближайший районов: Псковского, Палкинского. Автобусное сообщение там есть, поэтому требует внимания», - пояснил глава города.

Он уточнил, что, помимо самого покрытия, на улице Генерала Маргелова есть места, где необходимо обустроить и тротуары, и освещение. Удастся ли сделать их в рамках этого контракта, пока неясно, но городские власти приложат усилия, чтобы найти финансирование и провести комплексный ремонт. «Будем пытаться это сделать комплексно», - добавил Борис Елкин.