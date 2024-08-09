Скорость движения ограничат на нескольких участках дороги Р-23 «Псков» 12 сентября

Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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Список участков, на которые будет распространяться ограничение:
Помимо этого, на участке км 137-139 будет введено ограничение скорости движения в оба направления с 16 сентября до 20 сентября. Будет проводиться фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия.