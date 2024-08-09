АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на нескольких участках дороги Р-23 «Псков» 12 сентября

Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

Список участков, на которые будет распространяться ограничение:

км 31-43, ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 18:00 из-за нанесения дорожной разметки.

км 55-58, ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00 по причине заливки швов и трещин на проезжей части.

Помимо этого, на участке км 137-139 будет введено ограничение скорости движения в оба направления с 16 сентября до 20 сентября. Будет проводиться фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия.