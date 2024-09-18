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Псковским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов

Пересечения автомобильных и железных дорог являются зонами повышенной опасности. Пресс-служба УМВД России по Псковской области напоминает, что на железнодорожных переездах водителям следует быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения и меры личной безопасности. Ведь даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 тысячи метров.

Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах, как правило, характеризуются высокой тяжестью последствий: гибнут и получают тяжелые травмы водители и пассажиры автомобилей, а транспортные средства после такого ДТП, зачастую, не подлежат восстановлению.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам основные правила, которые помогут избежать автоаварии на железнодорожном переезде. Следует соблюдать дистанцию между транспортными средствами, - переезд может быть закрыт в любой момент и впереди идущая машина в этом случае резко затормозит.

Для водителя, въехавшего на переезд со шлагбаумами при появлении на светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, велика вероятность попасть в ловушку: шлагбаумы закроются при нахождении транспортного средства на настиле переезда.

При вынужденной остановке на переезде необходимо немедленно высадить людей и принять меры для освобождения железнодорожных путей.