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Наружное освещение сделают в удаленных микрорайонах Пскова

Подписан контракт на строительство линий наружного освещения в удаленных микрорайонах Пскова. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Карта здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«До декабря текущего года в Любятово будет освещена улица Грибоедова, а на "Псковкирпиче" - участки улицы Боровой: от улицы Черняховского до дома №44 и между домами №54 и №62», - сказал Борис Елкин.

В общей сложности будет установлено 16 опор и 19 светильников. Это третий контракт на устройство освещения в этом году. Новые фонари уже появились на улице Снятной и двух перекрестках.