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Около 1,5 километра дороги отремонтируют в псковском микрорайоне Корытово

Около 1,5 километра дороги отремонтируют в псковском микрорайоне Корытово до 15 ноября. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Каждый год помимо крупных дорожных объектов включаем в план ремонта небольшие улицы на окраинах. В этом году выполняем работы в микрорайоне Корытово. Ремонтируем улицы Дачную, Чапаева, Горожанского, переулки Дачный, Чапаева, Корытовский и проезд от улицы Яна Райниса до улицы Дачной. В общей сложности около 1,5 км», - рассказал глава города.

В перечень работ входит замена покрытия на проезжей части и тротуарах, устройство обочин и зеленой зоны. Дорожные работы уже стартовали и должны завершиться до 15 ноября.