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Мосты через два ручья расширили на трассе Петербург — Псков

На трассе Санкт-Петербург - Псков завершился капитальный ремонт двух мостов. Переправы через ручьи Глубокий и Городецкий в Ленинградской области расширили до четырех полос.

Искусственные сооружения находятся на 102-м и 167-м километре трассы Петербург - Псков. Мосты уже ввели в эксплуатацию после капитального ремонта, рассказали в среду, 25 сентября, в ФКУ Упрдор Северо-Запад, пишет 47channel.ru.

В ходе работ дорожники полностью заменили пролетное строение, мостовое полотно, опорные части, переходные плиты, гидроизоляцию и деформационные швы. На переправах установили металлические барьеры и перила, уложили два слоя покрытия и оборудовали пешеходные тротуары.

Кроме того, мост через Городецкий ручей находится рядом с Церковью Георгия Победоносца. Рядом - купальня и колодец, которыми пользуются местные жители. По просьбе настоятеля церкви дорожники соорудили специальную пешеходную тропинку, по которой с моста можно попасть в купальню.