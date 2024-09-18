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Девять километров трассы обновили на границе Островского района и Пыталово

В эксплуатацию ввели участок дороги Остров - Вышгородок - граница с Латвийской республикой сегодня, 25 сентября. На трассе осуществили полноценный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты обновили девять километров трассы (с 28 по 37 км) на границе Островского района и Пыталовского муниципального округа. На эти цели из федерального бюджета были выделены порядка 216 миллионов рублей.

В ходе ремонта подрядчик восстановил асфальтобетонное покрытие, отремонтировал водопропускные трубы, пересечения, примыкания, съезды, а также существующие стоянки и площадки отдыха, укрепил обочины и откосы.

Помимо этого, на участке дороги привели в порядок существующие автобусные остановки: выполнили обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, где уложили тактильную плитку для передвижения маломобильных групп населения, установили автопавильоны, скамейки и урны.

Автомобильная дорога Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой является важной транспортной артерией, которая обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта через Псковскую область до границы с соседним государством.

Напомним, что поэтапный ремонт трассы ведётся с начала реализации дорожного нацпроекта в регионе. В 2025 году подрядчик приведёт к нормативу второй участок дороги протяженностью 8 километров (с 20 по 28 км) в Островском районе.