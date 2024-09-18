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Искусственная неровность появилась возле детского сада «Чебурашка» в Пскове

Искусственная неровность появилась возле детского сада «Чебурашка» в Пскове. Об этом с заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Пскове передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На заседании отметили, что почти все планы по обустройству дорожной сети выполнены.

«Установка искусственной неровности в районе детского сада №32 "Чебурашка" выполнена. Рижский, 41, конец жилой зоны - знак установлен. В районе Центра лечебной педагогики, улица Старокорытовская, по знакам все сделано», - сообщил докладчик.