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Разметкой на площади Ленина в Пскове водителей отведут от островка безопасности

Разметкой на площади Ленина в Пскове водителей отведут от островка безопасности. Об этом с заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Пскове передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На заседании межведомственной рабочей группы рассмотрели вопрос об участившихся дорожно-транспортных происшествиях на площади Ленина, где водители наезжают на островок безопасности.

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В качестве решения было предложено установить светоотражающие панели, но вопрос упирается в неподходящую поверхность «островка безопасности» и его высоту - свет от фар не будет отражаться.

Также озвучено предложение решить проблему нанесением разметки, обозначающей движение по полосам.

По итогу заседания решили нанести разметку, а в случае ее неэффективности добавить светоотражающие панели типа «кошачий глаз».