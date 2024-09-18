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АвтоМир / Дороги

Администрацию Опочецкого округа обязали отремонтировать дорогу рядом с хлебокомбинатом

01.10.2024 16:51|ПсковКомментариев: 0

Администрацию Опочецкого муниципального округа обязали отремонтировать дорогу рядом с ООО «Опочецкий хлебокомбинат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Опочецкий районный суд рассмотрел административное дело по иску ООО «Опочецкий хлебокомбинат» к администрации Опочецкого муниципального округа о признании незаконным бездействия по ремонту и обеспечению надлежащего содержания автомобильной дороги, расположенной между домами №74 и №78 по улице Коммунальная города Опочка и обязании привести дорогу в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения.

В обосновании административного иска указано, что весной участок автодороги, ведущий к территории хлебокомбината, был частично разрушен в результате подмыва грунта и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Это создает угрозу безопасности дорожного движения из-за возможного обрушения дорожного полотна.

С целью досудебного урегулирования спора хлебокомбинат обратился в администрацию округа с заявлением о проведении ремонта дороги. В ответе на указанное заявление администрация сообщила о планах завершить ремонт до 10 июля. Однако ни в указанный срок, ни до момента подачи иска в суд дорога не была восстановлена, не была приведена в безопасное состояние.

Суд удовлетворил заявленные требования и обязал администрацию Опочецкого муниципального округа в течение месяца со дня вступления в силу решения суда привести дорогу в состояние, обеспечивающее безопасность дорожного движения и соответствующее техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и ГОСТ 52766-2019.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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