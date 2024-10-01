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Объем дорожного фонда Псковской области составил более 13 млрд рублей

Объем дорожного фонда в Псковской области в этом году составляет более 13 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей - финансирование мероприятий дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству по Псковской области Станислав Стармолотов на встрече с губернатором области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В эксплуатацию уже введено порядка 130 км региональной и местной дорожной сети (33 объекта), добавил Станислав Стармолотов.

Наиболее крупные объекты регионального значения: 17-километровый участок дороги Ольша - Велиж - Уствяты - Невель в Усвятском и Невельском муниципальных округах, свыше 15 км трассы Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе, 14 км дороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок в Пыталовском округе, 10 км трассы Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком и Новоржевском округах, а также 5-километровый участок дороги Изборск - Палкино - Остров в Палкинском районе.

Также в этом дорожно-строительном сезоне завершены работы по капитальному ремонту трех мостовых сооружений. Это переправа через реку Меленка на участке дороги Марьино - Заполье - Рошелево в Стругокрасненском муниципальном округе, мост через реку Чернея на дороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе и мост через реку Череха на участке дороги Быстроникольское - Черская в Псковском районе.

К нормативу приведены также 15 объектов Псковской городской агломерации. Так, осуществлен ремонт участка улицы Юбилейной и улицы Николая Васильева в Пскове, улицы Шумейко в Острове и 12 местных дорог в Печорском муниципальном округе.

Всего в этом году в рамках нацпроекта к нормативу планируется привести 212 км дорог регионального и местного значения и свыше 240 погонного метра мостов.