←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 01.10.2024 10:310 Опасный мост через ручей восстановили на улице Гремячей в Пскове 08.10.2024 14:410 Объем дорожного фонда Псковской области составил более 13 млрд рублей 07.10.2024 21:120 Движение на улице Инженерной в Пскове было временно перекрыто 07.10.2024 20:020 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2024 13:180 Полосу движения на улице Некрасова в Пскове перекроют до 27 октября 05.10.2024 14:100 Из-за ралли в трех районах Псковской области ограничат движение с 11 по 12 октября
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Объем дорожного фонда Псковской области составил более 13 млрд рублей

08.10.2024 14:41|ПсковКомментариев: 0

Объем дорожного фонда в Псковской области в этом году составляет более 13 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей - финансирование мероприятий дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству по Псковской области Станислав Стармолотов на встрече с губернатором области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В эксплуатацию уже введено порядка 130 км региональной и местной дорожной сети (33 объекта), добавил Станислав Стармолотов.

Наиболее крупные объекты регионального значения: 17-километровый участок дороги Ольша - Велиж - Уствяты - Невель в Усвятском и Невельском муниципальных округах, свыше 15 км трассы Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе, 14 км дороги Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок в Пыталовском округе, 10 км трассы Пушкинские Горы - Локня в Бежаницком и Новоржевском округах, а также 5-километровый участок дороги Изборск - Палкино - Остров в Палкинском районе.

Также в этом дорожно-строительном сезоне завершены работы по капитальному ремонту трех мостовых сооружений. Это переправа через реку Меленка на участке дороги Марьино - Заполье - Рошелево в Стругокрасненском муниципальном округе, мост через реку Чернея на дороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе и мост через реку Череха на участке дороги Быстроникольское - Черская в Псковском районе.

К нормативу приведены также 15 объектов Псковской городской агломерации. Так, осуществлен ремонт участка улицы Юбилейной и улицы Николая Васильева в Пскове, улицы Шумейко в Острове и 12 местных дорог в Печорском муниципальном округе.

Всего в этом году в рамках нацпроекта к нормативу планируется привести 212 км дорог регионального и местного значения и свыше 240 погонного метра мостов.

Теги: #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 830 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.10.2024, 15:240 Водитель BMW устроил тройное ДТП с двумя автомашинами Kia в Пскове 08.10.2024, 14:410 Объем дорожного фонда Псковской области составил более 13 млрд рублей 08.10.2024, 12:440 Водителей Volkswagen и Lada остановили за пьяное вождение на псковских дорогах 08.10.2024, 09:500 Очередное ДТП произошло в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. ВИДЕО
08.10.2024, 09:340 Пенсионер насмерть сбил женщину в куньинской деревне Жижица 08.10.2024, 09:000 Оплата топлива в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» полностью перейдет в режим постоплаты 08.10.2024, 08:455 «Не замерзнет»: в Пскове водитель автобуса №51 закрыл двери перед 12-летним мальчиком и уехал 07.10.2024, 22:580 Полиция назвала цель следственного эксперимента в Пскове с перекрытием улицы
07.10.2024, 21:120 Движение на улице Инженерной в Пскове было временно перекрыто 07.10.2024, 20:020 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 8 октября 07.10.2024, 19:060 Пять столкнувшихся автомобилей затрудняют движение на улице Труда 07.10.2024, 18:400 Нетрезвого петербуржца за рулем Ford остановили в поселке Локня
07.10.2024, 17:430 Уголовное дело возбудили в Великих Луках из-за повреждения автомобиля 07.10.2024, 13:180 Полосу движения на улице Некрасова в Пскове перекроют до 27 октября 07.10.2024, 10:380 В Великих Луках могут возбудить уголовное дело после наезда BMW на пенсионерку  07.10.2024, 09:400 Минтранс обяжет таксопарки заключать с водителями трудовые договоры
07.10.2024, 09:000 Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам с 1 марта 2025 года 06.10.2024, 22:291 Средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась до 1,48 млн рублей 06.10.2024, 21:140 Госавтоинспекция напомнила псковичам о последствиях дачи взятки инспекторам ДПС 06.10.2024, 14:500 Военный лишился прав за столкновение с автобусом на трассе под Островом и оставление места ДТП
06.10.2024, 12:440 Виновнику ДТП с обгоном на перекрестке Рижского проспекта и ул. Юбилейной грозит штраф до 15 000 рублей 05.10.2024, 17:392 Установлен виновник ДТП, оставивший без газа массив частных домов в Пскове 05.10.2024, 14:100 Из-за ралли в трех районах Псковской области ограничат движение с 11 по 12 октября 04.10.2024, 20:540 Движение не из своей полосы стало причиной ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной
04.10.2024, 19:410 Две машины столкнулись в Пскове на Октябрьской площади 04.10.2024, 16:322 ДТП на улице Чудской в Пскове собрало пять автомобилей 04.10.2024, 15:140 ДТП затрудняет движение на улице Коммунальной в Пскове 04.10.2024, 12:100 Движение ограничат на двух улицах Пскова из-за строительства инженерных сетей
04.10.2024, 11:280 Появились фото с места ДТП в Пскове, в результате которого повредили газовый узел 04.10.2024, 09:300 BMW и Lada столкнулись ночью на пустом мосту в Пскове 03.10.2024, 17:580 В Себежском районе открыли для транспорта мост через реку Веть 03.10.2024, 17:331 В Пскове водитель ВАЗа повредил газовый узел и скрылся с места ДТП
02.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 3 октября 02.10.2024, 20:180 В Великих Луках временно перекроют участок дороги по улице Новогаражной и 3-й Ударной Армии 3 октября 02.10.2024, 19:420 В Пскове на улице Звёздной блоками перекрыли проезд между двумя домами 02.10.2024, 19:200 Не выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта призвали псковичей
02.10.2024, 18:120 Lada и Kia столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 02.10.2024, 17:263 «Поворот налево»: куда направит новая разметка на псковских перекрестках 02.10.2024, 16:060 За скрытые госномера в РФ будут лишать водительских прав на срок до 1,5 лет 02.10.2024, 14:250 «Псковпассажиравтотранс» будет приватизирован в текущем году
02.10.2024, 11:450 Дорожная организация в Пскове устранила загрязнение почвы после вмешательства прокуратуры 02.10.2024, 09:440 Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Конной и Максима Горького в Пскове 01.10.2024, 21:400 Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах ко Дню памяти жертв ДТП 01.10.2024, 18:031 На трассе Р-23 «Псков» в Ленобласти 2 октября полностью перекроют движение
01.10.2024, 17:380 Дороги остаются главной темой в жалобах псковичей – ЦУР  01.10.2024, 17:170 Пешехода сбили насмерть в Псковском районе 01.10.2024, 16:510 Администрацию Опочецкого округа обязали отремонтировать дорогу рядом с хлебокомбинатом 01.10.2024, 14:180 При столкновении мопеда и грузовика на трассе «Псков» пострадал ребенок
01.10.2024, 13:230 Наибольшие трудности с транспортной доступностью отмечены в Гдовском, Куньинском и Палкинском районах 01.10.2024, 13:200 В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости 01.10.2024, 12:543 Более 69% дорог местного значения в Псковской области не отвечают нормативным требованиям 01.10.2024, 12:270 Проезд в автобусах подорожал в Пскове и Великих Луках
01.10.2024, 10:310 Опасный мост через ручей восстановили на улице Гремячей в Пскове 01.10.2024, 09:470 Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» поддерживают чистоту в Пскове 30.09.2024, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 октября 30.09.2024, 21:232 Новая страховка для таксистов: забота о пассажирах или очередной побор?
30.09.2024, 19:311 Автомотопробег в рамках акции «Спасибо, что мы вместе» прошел в Пскове 30.09.2024, 18:402 Нетрезвых водителей за рулем Audi и Volkswagen поймали в Пскове 30.09.2024, 17:150 «ГорДозор»: Шлагбаум раздора. ВИДЕО 30.09.2024, 16:347 Шлагбаум для ПИЛГ
30.09.2024, 15:400 В Пскове водитель электросамоката врезался в автомобиль на пешеходном переходе 30.09.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Шлагбаум раздора 30.09.2024, 11:430 Выбежавший из-за припаркованной автомашины мальчик сбит во дворе дома на Владимирской 30.09.2024, 11:170 Три человека пострадали при столкновении автомобиля с трактором в Новоржевском округе
30.09.2024, 11:080 Вылетевшая на тротуар на улице Юбилейной в Пскове водитель Peugeot была трезвой 30.09.2024, 10:390 Пьяный водитель Volkswagen врезался в Skoda на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 29.09.2024, 12:050 Эксперт дал советы по смене и покупке шин 29.09.2024, 00:374 Обгон и разворот привели к ДТП на перекрёстке Рижского проспекта и Юбилейной. ВИДЕО
28.09.2024, 18:190 «Внутряшки», дрифтуны, «синяя дыня» и заплутавшие. Кто хулиганит на псковских «кругах» 28.09.2024, 17:000 Закрытие мотосезона 2024. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.09.2024, 15:170 Два пешехода погибли в результате ДТП в Красногородском районе 28.09.2024, 14:420 Закрытие мотосезона 2024 проходит в Пскове
28.09.2024, 11:380 Фотофакт: Люк провалился на улице Гагарина в Пскове 28.09.2024, 10:571 ДТП затрудняет движение на кольцевом перекрестке улиц Поземского и Труда в Пскове 28.09.2024, 10:260 Peugeot вылетел с дороги и пробил ограждение на перекрестке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной в Пскове 28.09.2024, 09:420 Автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.