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Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 9 октября

Скорость движения транспорта ограничат на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке с 51 по 52 км введут ограничение скорости движения на Псков по левой полосе с 9:00 до 17:00, будет проводиться очистка водоотводных лотков с установкой схемы организации дорожного движения.

С 38 по 41 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 16:00, причина - заливка швов и трещин с установкой схемы организации дорожного движения.